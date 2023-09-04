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Оставшийся без основателя приют Big Dog посетили спортсменки «Уралочки»

12.07 Вторник, 12 сентября 2023
Фото: Приют Big Dog
Приют Big Dog, у которого умер основатель, продолжает искать хозяев для своих подопечных. Поддержать приют приехали спортсменки «Уралочки». Девушки привезли корма и сфотографировались с щенками, которые ищут себе новый дом. Помочь приюту могут и другие уральцы.

Напомним, что после смерти руководителя приюта Константина Костюничева, дело перешло в руки его супруги Ирины. Все обязанности по сбору денег, закупке кормов и организации работы приюта, в том числе уборке, кормлению, выгулу и лечению собак, легли на ее плечи.

Сейчас Ирине помогают волонтеры и неравнодушные уральцы. Однако поддержка приюту все еще нужна. Только за один месяц на уход за собаками уходит минимум 280 тысяч рублей без учета неожиданных расходов на лечение.

Ранее сообщалось, что в приюте живут порядка 250 собак. На сегодняшний день там остаются 221 собачка, в том числе шесть щенков. Некоторые уже уехали в новые семьи.

Поддержать Big Dog можно следующими способами:

1) Поддержать приют материально, прислав пожертвование на содержание животных на карту одного из волонтеров. Сейчас помощь принимается на следующие карты:

– Сбер 4276163017121992 (на Кристину Владимировну Н);
– Тинькофф 42301810600044062854 (на Милану И).

Пожертвование на эти карты будут приниматься еще 20 дней, до тех пор, пока НКО не будет зарегистрировано на супругу. На днях Ирина уже подписала необходимые документы – осталось дождаться регистрации. После этого будут опубликованы ее реквизиты, по которым можно будет присылать помощь.

2) Взять опеку над одной из собачек. Опека подразумевает финансовую поддержку одной из собачек в размере 1800 рублей в месяц до тех пор, пока ее не заберут в семью. На данный момент в приюте «опекуна» имеют 70 собачек. Для того, чтобы приют мог не переживать из-за финансов, нужно еще 145 «опекунов».

3) Забрать собачку к себе домой. Сейчас в приюте живут 215 взрослых собак и 6 щенков.

4) Помочь с уборкой или строительством вольеров.

Если у вас есть желание взять опеку над собачкой, забрать кого-то к себе домой или помочь с уборкой или строительством вольеров, необходимо связаться с одним из волонтеров по номеру +7 922 133-64-97 (Ольга) или с Ириной по телефону +7 950 556-51-90.

Отмечается, что в Big Dog все собаки проходили полную вакцинную и обработку от глистов, блох и клещей. Также в приюте проводят стерилизацию животных.

Сам приют находится в 30 километрах от Екатеринбурга в деревне Гусева, рядом с поселком Малобрусянское.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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