Водители автобусов №070 в Екатеринбурге за пару часов 10 раз нарушили ПДД





– добавили в ведомстве. «По результатам проверки, водители и представители организации ООО "Пегас" будут приглашены на совещание в Госавтоинспекцию Екатеринбурга для разбора нарушений ПДД»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы за пару часов выявили 10 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов №070.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что в городе проводятся негласные проверки водителей. Сегодня под наблюдение попали автобусы №070.Так, за пару часов было зафиксировано 10 нарушений ПДД. Два водителя во время движения не были пристегнуты ремнем безопасности. Три водителя перевозили пассажиров, имея технические неисправности, при которых эксплуатация автобуса запрещена. Пять водителей пользовались телефоном во время движения. Один автобус в итоге эвакуировали на специализированную стоянку.