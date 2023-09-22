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Водители автобусов №070 в Екатеринбурге за пару часов 10 раз нарушили ПДД
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге автоинспекторы за пару часов выявили 10 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов №070.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что в городе проводятся негласные проверки водителей. Сегодня под наблюдение попали автобусы №070.
Так, за пару часов было зафиксировано 10 нарушений ПДД. Два водителя во время движения не были пристегнуты ремнем безопасности. Три водителя перевозили пассажиров, имея технические неисправности, при которых эксплуатация автобуса запрещена. Пять водителей пользовались телефоном во время движения. Один автобус в итоге эвакуировали на специализированную стоянку.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что в городе проводятся негласные проверки водителей. Сегодня под наблюдение попали автобусы №070.
Так, за пару часов было зафиксировано 10 нарушений ПДД. Два водителя во время движения не были пристегнуты ремнем безопасности. Три водителя перевозили пассажиров, имея технические неисправности, при которых эксплуатация автобуса запрещена. Пять водителей пользовались телефоном во время движения. Один автобус в итоге эвакуировали на специализированную стоянку.
«По результатам проверки, водители и представители организации ООО "Пегас" будут приглашены на совещание в Госавтоинспекцию Екатеринбурга для разбора нарушений ПДД»,
– добавили в ведомстве.
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