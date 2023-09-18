Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге две школы и шесть детсадов закрыли на карантин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за роста заболеваемости ОРВИ две школы перевели на дистанционное обучение, а шесть детских садов закрыли на карантин. Об этом сообщила замглавы Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
При этом замглавы свердловского Роспотребнадзора завила, что оснований для введения жестких ограничений, несмотря на высокую заболеваемость ОРВИ, нет.
Ранее мы писали, что за прошлую неделю в Свердловской области зафиксировали 39 209 случаев ОРВИ.
«Две школы и шесть детских садов закрыли на карантин и перевели на дистант. Порядка 100 детсадовских групп и классов закрыты на карантин»,
– рассказала Пономарева.
При этом замглавы свердловского Роспотребнадзора завила, что оснований для введения жестких ограничений, несмотря на высокую заболеваемость ОРВИ, нет.
Ранее мы писали, что за прошлую неделю в Свердловской области зафиксировали 39 209 случаев ОРВИ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За неделю более 40 тысяч свердловчан заболели ОРВИ
18 сентября 2023
18 сентября 2023
Более 39 тысяч случаев ОРВИ выявили в Свердловской области за неделю
26 сентября 2023
26 сентября 2023
В Екатеринбурге закрыли метро из-за пассажирки, упавшей под поезд
18 сентября 2023
18 сентября 2023
В детских садах Екатеринбурга не хватает воспитателей и нянь
21 сентября 2023
21 сентября 2023