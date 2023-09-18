Более 39 тысяч случаев ОРВИ выявили в Свердловской области за неделю

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировали 39 209 случаев острых респираторных инфекций. Это на 6% ниже уровня предыдущей недели, но на 4% выше среднего многолетнего уровня.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за неделю в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии обследовано 52 человека: доминируют риновирусы (59,6%), также выделен вирус гриппа А (Н3N2).Уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более фиксируют в Богдановиче, Невьянске, Талице, Сухом Логе и поселке Уральском. На Екатеринбург приходится 18 621 случай заболевания ОРИ.