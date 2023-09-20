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Единый электронный дневник сломался в екатеринбургских школах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В школах Екатеринбурга совсем недавно ввели единый электронный дневник. Учителя и родители уже жалуются, что сервис не работает.
Как сообщает E1.RU, учителя не могут загрузить на сайт домашнее задание и расписание, а у родителей вообще не получается ничего посмотреть в электронном дневнике, так как сайт выдает ошибку.
Педагог добавила, что раньше в школах использовали «Дневник.ру», на которых выгружали не только домашнее задание и оценки, но и презентации, дополнительные материалы, ссылки на олимпиады и аналитику успеваемости.
Мама ученика школы №22 сообщила изданию, что невозможно узнать на сервисе домашнее задание. По ее словам, дети из-за этого приходят на уроки неподготовленными.
В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что сейчас идет процесс передачи данных из старых систем «Дневник.ру» и «Сетевой город». Утверждается, что в большинстве школ электронные дневники работают.
Как сообщает E1.RU, учителя не могут загрузить на сайт домашнее задание и расписание, а у родителей вообще не получается ничего посмотреть в электронном дневнике, так как сайт выдает ошибку.
«Программа сырая, ничего не протестировано и не работает по факту. Нововведение парализовало привычную работу педагогов – ни дети, ни учителя не могут зайти в новый дневник через «Госуслуги», выдается ошибка»,
– рассказала одна из учительниц.
Педагог добавила, что раньше в школах использовали «Дневник.ру», на которых выгружали не только домашнее задание и оценки, но и презентации, дополнительные материалы, ссылки на олимпиады и аналитику успеваемости.
Мама ученика школы №22 сообщила изданию, что невозможно узнать на сервисе домашнее задание. По ее словам, дети из-за этого приходят на уроки неподготовленными.
В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что сейчас идет процесс передачи данных из старых систем «Дневник.ру» и «Сетевой город». Утверждается, что в большинстве школ электронные дневники работают.
«По остальным организациям решаются вопросы восстановления корректной работоспособности АИС. До конца месяца все работы планируется завершить. Учет результатов текущей успеваемости в школах, где временно услуга электронного дневника недоступна, ведется в традиционном (бумажном) формате»,
– добавили в департаменте.
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