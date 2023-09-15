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Единые электронные дневник и журнал вводятся в екатеринбургских школах
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во всех школах Екатеринбурга и Свердловской области в новом учебном году начнут функционировать собственный электронный журнал и электронный дневник.
В пресс-службе мэрии заявили, что ресурсы являются часть государственной системы Свердловской области «Единое цифровое пространство». Доступ открыт для учителей и родителей.
Электронные дневники в отдельных школах стали появляться с 2006 года. Однако у каждой школы Екатеринбурга была своя платформа, например, «Дневник.ру» или «Сетевой город». Теперь во всех школах появился электронный дневник, интегрированный в федеральную информационную систему «Моя школа» и работающий по единым стандартам. Постепенно систему «Моя школа» планируют ввести во всех регионах России.
Доступ к электронному дневнику осуществляется через портал госуслуг. Для учителей создали инструкцию по работе с электронным журналом, а для родителей – с электронным дневником.
В мэрии отметили, что родители смогут ознакомиться с новым сервисом в ближайшие две недели.
В пресс-службе мэрии заявили, что ресурсы являются часть государственной системы Свердловской области «Единое цифровое пространство». Доступ открыт для учителей и родителей.
Электронные дневники в отдельных школах стали появляться с 2006 года. Однако у каждой школы Екатеринбурга была своя платформа, например, «Дневник.ру» или «Сетевой город». Теперь во всех школах появился электронный дневник, интегрированный в федеральную информационную систему «Моя школа» и работающий по единым стандартам. Постепенно систему «Моя школа» планируют ввести во всех регионах России.
Доступ к электронному дневнику осуществляется через портал госуслуг. Для учителей создали инструкцию по работе с электронным журналом, а для родителей – с электронным дневником.
В мэрии отметили, что родители смогут ознакомиться с новым сервисом в ближайшие две недели.
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