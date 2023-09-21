Учитель из Екатеринбурга стал участником всероссийского конкурса «Учитель года»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург на всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2023» будет представлять учитель физики СУНЦ УрФУ Андрей Коновалов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.В первом туре конкурса участникам предстоит написать «Педагогический диктант» с участием министра просвещения России и провести «Разговор со школьниками». А главное конкурсное испытание – это урок.Во второй тур по итогам первых трех испытаний пройдут только 15 участников. Они станут лауреатами конкурса. Второй тур включает два конкурсных испытания «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года».Третий тур предполагает одно конкурсное испытание – «Слово учителю». В нем примут участие пять конкурсантов-призеров.Победителя и призеров назовут в День учителя, 5 октября, в Кремлевском дворце.