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Учитель из Екатеринбурга стал участником всероссийского конкурса «Учитель года»
Фото: личная страница Андрея Коновалова на сайте конкурса
Екатеринбург на всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2023» будет представлять учитель физики СУНЦ УрФУ Андрей Коновалов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В первом туре конкурса участникам предстоит написать «Педагогический диктант» с участием министра просвещения России и провести «Разговор со школьниками». А главное конкурсное испытание – это урок.
Во второй тур по итогам первых трех испытаний пройдут только 15 участников. Они станут лауреатами конкурса. Второй тур включает два конкурсных испытания «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года».
Третий тур предполагает одно конкурсное испытание – «Слово учителю». В нем примут участие пять конкурсантов-призеров.
Победителя и призеров назовут в День учителя, 5 октября, в Кремлевском дворце.
В первом туре конкурса участникам предстоит написать «Педагогический диктант» с участием министра просвещения России и провести «Разговор со школьниками». А главное конкурсное испытание – это урок.
Во второй тур по итогам первых трех испытаний пройдут только 15 участников. Они станут лауреатами конкурса. Второй тур включает два конкурсных испытания «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года».
Третий тур предполагает одно конкурсное испытание – «Слово учителю». В нем примут участие пять конкурсантов-призеров.
Победителя и призеров назовут в День учителя, 5 октября, в Кремлевском дворце.
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