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Мультисмены ввели в трех школах Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в трех школах ввели мультисмены. Уроки там начинаются с 10-12 утра. Родители жалуются, что теперь дети не успевают ходить в кружки и секции.
Как сообщает E1.RU, речь идет о школах №32 и №200 и гимназии №70.
По словам мамы ученика гимназии №70, уроки у них начинаются с 10.45, а заканчиваются в 16.00 или 17.00. Теперь школьники не успевают на тренировки – ни на утренние, ни на вечерние.
Родители утверждают, что неудобное расписание составили из-за нехватки учителей. Руководство школы подстроилось под тех, кто согласился вести занятия и у первой, и у второй смены. В гимназии №70 родителям пока предложили перейти на обучение «с дистанционной поддержкой» и заниматься дома.
В школе №200 о новом графике сообщили еще в конце августа. У шестиклассников теперь уроки начинаются в 10.00, а заканчиваются в районе 16.00. Из-за этого некоторым детям пришлось бросить тренировки, чтобы успевать на занятия в школе.
В школе №32 первый урок у тех, кто учится в мультисмену, начинается в 12:00, а у тех, кто учится во вторую смену, – в 13.00.
По словам родителей, всех недовольных новым расписание в итоге отправляют на дистанционное обучение.
В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что каждая школа составляет график уроков самостоятельно, а директора затем должны согласовать графики с Роспотребнадзором. Мультисмены при этом не предусмотрены.
Как сообщает E1.RU, речь идет о школах №32 и №200 и гимназии №70.
По словам мамы ученика гимназии №70, уроки у них начинаются с 10.45, а заканчиваются в 16.00 или 17.00. Теперь школьники не успевают на тренировки – ни на утренние, ни на вечерние.
«Причем отыграться почему-то решили только на шестых классах. Раньше мы всё успевали, потому что в спортшколе также две смены: занятия с 9 до 12 или с 15 до 18, а теперь ни туда, ни сюда»,
– говорит мама шестиклассника.
Родители утверждают, что неудобное расписание составили из-за нехватки учителей. Руководство школы подстроилось под тех, кто согласился вести занятия и у первой, и у второй смены. В гимназии №70 родителям пока предложили перейти на обучение «с дистанционной поддержкой» и заниматься дома.
В школе №200 о новом графике сообщили еще в конце августа. У шестиклассников теперь уроки начинаются в 10.00, а заканчиваются в районе 16.00. Из-за этого некоторым детям пришлось бросить тренировки, чтобы успевать на занятия в школе.
В школе №32 первый урок у тех, кто учится в мультисмену, начинается в 12:00, а у тех, кто учится во вторую смену, – в 13.00.
«У многих детей есть платные уроки по искусству, примерно шесть занятий в неделю. Получается так, что ребенок находится в школе полноценные восемь часов. Сделали бы лучше нормальную вторую смену! В школе есть девочка, лауреат конкурсов юных музыкантов. Ее уже исключили из ансамбля, потому что не может репетировать»,
– делится мама ученика школы №32.
По словам родителей, всех недовольных новым расписание в итоге отправляют на дистанционное обучение.
В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что каждая школа составляет график уроков самостоятельно, а директора затем должны согласовать графики с Роспотребнадзором. Мультисмены при этом не предусмотрены.
«Возможно использование ступенчатого расписания, которое в случае появления свободных помещений позволяет поднять время начала занятий второй смены»,
– добавили в департаменте образования.
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