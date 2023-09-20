Мультисмены ввели в трех школах Екатеринбурга





– говорит мама шестиклассника. «Причем отыграться почему-то решили только на шестых классах. Раньше мы всё успевали, потому что в спортшколе также две смены: занятия с 9 до 12 или с 15 до 18, а теперь ни туда, ни сюда»,





– делится мама ученика школы №32. «У многих детей есть платные уроки по искусству, примерно шесть занятий в неделю. Получается так, что ребенок находится в школе полноценные восемь часов. Сделали бы лучше нормальную вторую смену! В школе есть девочка, лауреат конкурсов юных музыкантов. Ее уже исключили из ансамбля, потому что не может репетировать»,





– добавили в департаменте образования. «Возможно использование ступенчатого расписания, которое в случае появления свободных помещений позволяет поднять время начала занятий второй смены»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости