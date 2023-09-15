Почти четверть екатеринбуржцев предпочитают проводить выходные на природе

«Столько же опрошенных уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела. Каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов»,



– рассказывают эксперты сервиса.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы описали свой идеальный выходной. Почти четверть жителей уральской столицы предпочитают проводить свободные от работы дни на природе (24%).Такие сведения приводят специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проводившие опрос среди горожан. По их данным, на втором месте по предпочтительности у екатеринбуржцев досуг в кругу семьи (22%), а на третьем спорт и прогулки (по 18%).Еще 13% ассоциируют выходной с отдыхом – без уточнений. Для 10% идеальнее всего высыпаться в такие дни. А 8% хотели бы путешествовать. По 6% уделяют свое свободное время книгам и посещению культурных мероприятий. А вот с друзьями встречаются в выходные дни лишь 4%.Аналитики также отмечают, что у мужчин первом месте в идеальный выходной – провести время с семьей, у женщин – прогулка. На втором у тех и других – поездка за город, а у мужчин еще и спорт. Кроме этого, мужчинам нравится отдых и рыбалка, а женщинам – хороший сон и культурные развлечения.