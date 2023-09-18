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Более 22 тысяч человек проголосовали за «Достояние Среднего Урала»
Фото: Вечерние ведомости
Более 22 тысяч человек приняли участие в голосовании за «Достояние Среднего Урала», на статус которого претендуют 15 свердловских достопримечательностей.
Как объяснил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, «Достояние Среднего Урала» – это народный конкурс, в котором каждый может отметить место, объект или событие, которые потом путем голосования могут присвоить этот статус.
В этом году на статус «Достояния Среднего Урала» претендуют:
— Уральский государственный академический русский народный хор;
— Алапаевская узкоколейная железная дорога;
— Нижнетагильский музей-заповедник Горнозаводской Урал («Старый Демидовский завод»);
— Волейбольный клуб «Уралочка»;
— Музейный комплекс «Северская домна»;
— Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината;
— Невьянская наклонная башня;
— Уральский добровольческий танковый корпус;
— Исторический сквер Екатеринбурга;
— Зенитный ракетный комплекс завода имени М.И. Калинина;
— Природный парк «Оленьи ручьи»;
— Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо»;
— Музейный комплекс УГМК;
— Дом Н.И. Севастьянова;
— Конструктивистская гостиница «Исеть».
Голосование будет длиться до 1 декабря 2023 года. Наградить победителей планируют 17 января 2014 года, в День 90-летия образования Свердловской области.
Как объяснил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, «Достояние Среднего Урала» – это народный конкурс, в котором каждый может отметить место, объект или событие, которые потом путем голосования могут присвоить этот статус.
«После ошеломительного успеха в прошлом году мы проводим его вновь. Это чисто наше уральское явление»,
– отметил Александр Левин.
В этом году на статус «Достояния Среднего Урала» претендуют:
— Уральский государственный академический русский народный хор;
— Алапаевская узкоколейная железная дорога;
— Нижнетагильский музей-заповедник Горнозаводской Урал («Старый Демидовский завод»);
— Волейбольный клуб «Уралочка»;
— Музейный комплекс «Северская домна»;
— Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината;
— Невьянская наклонная башня;
— Уральский добровольческий танковый корпус;
— Исторический сквер Екатеринбурга;
— Зенитный ракетный комплекс завода имени М.И. Калинина;
— Природный парк «Оленьи ручьи»;
— Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо»;
— Музейный комплекс УГМК;
— Дом Н.И. Севастьянова;
— Конструктивистская гостиница «Исеть».
Голосование будет длиться до 1 декабря 2023 года. Наградить победителей планируют 17 января 2014 года, в День 90-летия образования Свердловской области.
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