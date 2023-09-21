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За травму подростка осудят экс-директора ДК Заречного
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Белоярский районный суд из следственных органов поступило уголовное дело о травмировании несовершеннолетнего ребёнка в цирковой студии города Заречный. В происшествии обвиняется бывшая директриса Дома культуры.
В начале апреля текущего года в цирковой студии «Арена», работающей при Доме Культуры Заречного «Ровесник», произошёл несчастный случай. Во время выполнения трюка 14-летним гимнастом оборвался трос лебёдки. Мальчик упал с двухметровой высоты и получил серьёзные травмы головы и позвоночника. Новость моментально облетела областные СМИ и добралась до российской столицы. В итоге, расследование обстоятельств инцидента находилось на особом контроле у руководства центрального следственного комитета.
В ходе расследования следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области удалось выяснить, что техническое обслуживание ранее закупленного оборудования в установленные сроки не проводилось, контроль за безопасным использованием акробатического оборудования не осуществлялся. Ответственность за это возложена на экс-директора ДК. Женщине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Статья это довольно тяжёлая и экс-директриса — если суд окажется предельно суров — может сесть на 6 лет.
В начале апреля текущего года в цирковой студии «Арена», работающей при Доме Культуры Заречного «Ровесник», произошёл несчастный случай. Во время выполнения трюка 14-летним гимнастом оборвался трос лебёдки. Мальчик упал с двухметровой высоты и получил серьёзные травмы головы и позвоночника. Новость моментально облетела областные СМИ и добралась до российской столицы. В итоге, расследование обстоятельств инцидента находилось на особом контроле у руководства центрального следственного комитета.
В ходе расследования следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области удалось выяснить, что техническое обслуживание ранее закупленного оборудования в установленные сроки не проводилось, контроль за безопасным использованием акробатического оборудования не осуществлялся. Ответственность за это возложена на экс-директора ДК. Женщине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Статья это довольно тяжёлая и экс-директриса — если суд окажется предельно суров — может сесть на 6 лет.
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