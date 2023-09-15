Еще на девяти улицах в Екатеринбурге запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на девяти улицах запретят парковку, а на четырех перекрестках – поворот налево. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на улицах:- Красноуфимской;- Котельникова;- Начдива Васильева – от Викулова до Заводской;- Ударников;- Заводской – от Красноуфимской до Начдива Васильева;- Одинарка – от Колмогорова до реки Исеть;- Братьев Быковых – от Еремина до Челюскинцев;- Начдива Онуфриева – от Амундсена до Академика Постовского;- Академика Постовского.Знаки, запрещающие водителям поворачивать налево, установят на перекрестках:- Репина – Отрадной;- Репина – Шайтанский переулок и на примыканиях между ними;- на перекрестках и примыканиях к улице Репина – от Заводской до Начдива Васильева;- на примыканиях к Репина возле домов № 103 и 105.Новые дорожные знаки планируют установить в четвертом квартале этого года. Предполагается, что они повысят безопасность дорожного движения и увеличат пропускную способность улиц.