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Еще на девяти улицах в Екатеринбурге запретят парковку
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на девяти улицах запретят парковку, а на четырех перекрестках – поворот налево. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на улицах:
- Красноуфимской;
- Котельникова;
- Начдива Васильева – от Викулова до Заводской;
- Ударников;
- Заводской – от Красноуфимской до Начдива Васильева;
- Одинарка – от Колмогорова до реки Исеть;
- Братьев Быковых – от Еремина до Челюскинцев;
- Начдива Онуфриева – от Амундсена до Академика Постовского;
- Академика Постовского.
Знаки, запрещающие водителям поворачивать налево, установят на перекрестках:
- Репина – Отрадной;
- Репина – Шайтанский переулок и на примыканиях между ними;
- на перекрестках и примыканиях к улице Репина – от Заводской до Начдива Васильева;
- на примыканиях к Репина возле домов № 103 и 105.
Новые дорожные знаки планируют установить в четвертом квартале этого года. Предполагается, что они повысят безопасность дорожного движения и увеличат пропускную способность улиц.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на улицах:
- Красноуфимской;
- Котельникова;
- Начдива Васильева – от Викулова до Заводской;
- Ударников;
- Заводской – от Красноуфимской до Начдива Васильева;
- Одинарка – от Колмогорова до реки Исеть;
- Братьев Быковых – от Еремина до Челюскинцев;
- Начдива Онуфриева – от Амундсена до Академика Постовского;
- Академика Постовского.
Знаки, запрещающие водителям поворачивать налево, установят на перекрестках:
- Репина – Отрадной;
- Репина – Шайтанский переулок и на примыканиях между ними;
- на перекрестках и примыканиях к улице Репина – от Заводской до Начдива Васильева;
- на примыканиях к Репина возле домов № 103 и 105.
Новые дорожные знаки планируют установить в четвертом квартале этого года. Предполагается, что они повысят безопасность дорожного движения и увеличат пропускную способность улиц.
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