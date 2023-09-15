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Для пассажиров «Ласточек» в Нижнем Тагиле проведут бесплатную экскурсию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле для пассажиров «Ласточек» в следующую субботу, 30 сентября, проведут бесплатную «железнодорожную» экскурсию.
Как сообщили в пресс-службе СвЖД, для участия в экскурсии нужно купить билет на «Ласточку» сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар на 30 сентября, а также зарегистрироваться на сайте ЦРТ Нижнего Тагила.
Экскурсовод встретит пассажиров на платформе железнодорожного вокзала Нижнего Тагила в 10.40. Во время экскурсии туристы посетят бывшее паровозное депо, познакомятся с историей ж/д транспорта на Урале, попробуют себя в роли машиниста электрички на специальном тренажере, а также смогут самостоятельно изготовить сувенир – модель «Ласточки».
Акцию приурочили к 20-летию РЖД и 145-летию Свердловской магистрали. Туристы смогут вернуться обратно в Екатеринбург на «Ласточках» в 14:48, 16:58 или 20:22.
Как сообщили в пресс-службе СвЖД, для участия в экскурсии нужно купить билет на «Ласточку» сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар на 30 сентября, а также зарегистрироваться на сайте ЦРТ Нижнего Тагила.
Экскурсовод встретит пассажиров на платформе железнодорожного вокзала Нижнего Тагила в 10.40. Во время экскурсии туристы посетят бывшее паровозное депо, познакомятся с историей ж/д транспорта на Урале, попробуют себя в роли машиниста электрички на специальном тренажере, а также смогут самостоятельно изготовить сувенир – модель «Ласточки».
Акцию приурочили к 20-летию РЖД и 145-летию Свердловской магистрали. Туристы смогут вернуться обратно в Екатеринбург на «Ласточках» в 14:48, 16:58 или 20:22.
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