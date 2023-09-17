Екатеринбуржцам предложили на сутки отказаться от машин

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 22 сентября, в Екатеринбурге отмечают Всемирный день без автомобиля. Горожанам предложили на сутки отказаться от автомобилей и передвигаться пешком, на велосипеде или общественном транспорте.В пресс-службе мэрии заявляют, что смысл акции – в привлечении внимания общества к вреду, наносимому экологии двигателями внутреннего сгорания. Ежегодно по всей планете машины выбрасывают в воздух около 20 миллионов тонн вредных веществ.22 сентября традиционно проходят викторины, велопробеги, спортивные аттракционы и игры, тест-драйвы экологичных средств передвижения. Мероприятия посвящены защите окружающей среды.В России первые День без автомобиля начали отмечать в Белгороде в 2005 году. А в Екатеринбурге акцию проводят с 2007 года.