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Екатеринбуржцам предложили на сутки отказаться от машин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 22 сентября, в Екатеринбурге отмечают Всемирный день без автомобиля. Горожанам предложили на сутки отказаться от автомобилей и передвигаться пешком, на велосипеде или общественном транспорте.
В пресс-службе мэрии заявляют, что смысл акции – в привлечении внимания общества к вреду, наносимому экологии двигателями внутреннего сгорания. Ежегодно по всей планете машины выбрасывают в воздух около 20 миллионов тонн вредных веществ.
22 сентября традиционно проходят викторины, велопробеги, спортивные аттракционы и игры, тест-драйвы экологичных средств передвижения. Мероприятия посвящены защите окружающей среды.
В России первые День без автомобиля начали отмечать в Белгороде в 2005 году. А в Екатеринбурге акцию проводят с 2007 года.
В пресс-службе мэрии заявляют, что смысл акции – в привлечении внимания общества к вреду, наносимому экологии двигателями внутреннего сгорания. Ежегодно по всей планете машины выбрасывают в воздух около 20 миллионов тонн вредных веществ.
22 сентября традиционно проходят викторины, велопробеги, спортивные аттракционы и игры, тест-драйвы экологичных средств передвижения. Мероприятия посвящены защите окружающей среды.
В России первые День без автомобиля начали отмечать в Белгороде в 2005 году. А в Екатеринбурге акцию проводят с 2007 года.
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