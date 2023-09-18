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Севший на пшеничном поле самолет «Уральских авиалиний» продолжит летать
Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»
Самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области, продолжит летать.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что самолет, по предварительной технической оценке специалистов, находится в хорошем состоянии.
Во время посадки в один из двигателей самолета попало небольшое количество грунта. Также незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Уже выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем.
Лайнер будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может уйти несколько месяцев. Поэтому на самолете необходимо выполнить работы по хранению. Сейчас вокруг воздушного судна устанавливают ограждение. Самолет находиться под круглосуточным надзором охранного предприятия. Для охранников установили теплые времянки на шесть человек.
Напомним, что утром 12 сентября самолет Airbus «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что самолет, по предварительной технической оценке специалистов, находится в хорошем состоянии.
«Самолёт не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полёты»,
– сообщили в «Уральских авиалиниях».
Во время посадки в один из двигателей самолета попало небольшое количество грунта. Также незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Уже выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем.
«Когда мы закончим оценку состояния силовых элементов, будем поэтапно заменять поврежденные элементы вентилятора двигателя. Программа работ уже есть, она включает оценку силовых элементов лайнера: узлы крепления шасси, замена элементов двигателя»,
– рассказали в пресс-служба авиаперевозчика.
Лайнер будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может уйти несколько месяцев. Поэтому на самолете необходимо выполнить работы по хранению. Сейчас вокруг воздушного судна устанавливают ограждение. Самолет находиться под круглосуточным надзором охранного предприятия. Для охранников установили теплые времянки на шесть человек.
Напомним, что утром 12 сентября самолет Airbus «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.
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