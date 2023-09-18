Севший на пшеничном поле самолет «Уральских авиалиний» продолжит летать

«Самолёт не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полёты»,

– рассказали в пресс-служба авиаперевозчика.

«Когда мы закончим оценку состояния силовых элементов, будем поэтапно заменять поврежденные элементы вентилятора двигателя. Программа работ уже есть, она включает оценку силовых элементов лайнера: узлы крепления шасси, замена элементов двигателя»,