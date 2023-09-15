В Нижней Салде ввели ограничения на заправку дизельным топливом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Высокие цены на дизельное топливо в соседней Верхней Салде вызвали наплыв покупателей на автозаправку Нижней Салды. В связи с этим, чтобы автомобилисты перестали скупать «дизель» по существующей там, более низкой цене, на АЗС ввели ограничительные меры по его отпуску.С 17 сентября на нижнесалдинской автозаправке «Энергия» можно купить не более 120 литров дизельного топлива на единицу техники, а в одну канистру заливают не больше 10 литров, — пишет издание «Городской вестник». При этом, как утверждает директор «Энергии» Валерий Кобенин, дефицита в данном виде топлива нет, запасов его хватит на две недели и более. К ограничительной мере решено было прибегнуть исключительно, чтобы не вызывать ненужный ажиотаж.Как объясняет руководитель «Энергии», «ситуация сложилась по причине того, что на автозаправочных станциях Верхней Салды цены на дизтопливо стали выше, чем у нас, естественно водители ринулись на «Энергию» при этом пытаясь закупиться по максимуму».Кобенин пообещал, что лимиты будут сняты уже к концу недели, когда станет понятно, что ситуация стабилизировалась.