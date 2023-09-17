В детских садах Екатеринбурга не хватает воспитателей и нянь





– говорится в обращении. «Вакансии МБДОУ, размещенный на сайте hh, указаны с недопустимыми окладами: младший воспитатель – 12 000 рублей, воспитатель – 18 410 рублей, несмотря на то, что МРОТ в Екатеринбурге составляет 18 678, 30»,





– пишут родители. «В нашем детсаде сложилась ситуация, что воспитанием наших детей занимаются люди без профильного образования: нянечки, поскольку воспитателей не хватает. Тем самым администрация детсада и администрация управления образования Орджоникидзевского района нарушают основное право – право на образование наших детей. Просим Вас разобраться в сложившейся ситуации»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В детских садах Екатеринбурга не хватает 700 нянь и 300 воспитателей. Об этом в эфире ОТВ заявила начальник отдела департамента образования Екатеринбурга Наталья Ведерникова.По словам Ведерниковой, в столице Урала работают 344 детских сада. В среднем в каждом из учреждений не хватает по одной воспитательнице и по две няни. В городе совсем не много детсадов, где штат укомплектован на все 100%.Отмечается, что уровень зарплат сильно отличается. Няни зарабатывают всего от 16 до 18 тысяч рублей. А педагоги, как заявляет Ведерникова, могут получать и более 50 тысяч рублей. Хотя большинство вакансий на порталах по поиску работы в Екатеринбурге встречается с зарплатой от 25 до 40 тысяч рублей.Так, в одном из детских садов на Эльмаше острая нехватка кадров. Родители рассказали «Вечерним ведомостям», что в одной группе с июня нет постоянного воспитателя, а на весь детсад – вообще всего два воспитателя. Родители написали обращение в прокуратуру. Они считают, что дефицит кадров связан с «недопустимыми окладами».Кроме того, родители отмечают неудовлетворительные санитарные условия в детском саду, так как не хватает и уборщиц.Прокуратура пока не ответила на обращение родителей.