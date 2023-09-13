Канализационные люки в Тавде защитили умными датчиками





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Тавда стала первым городом Свердловской области, в котором люки канализационных колодцев будут защищены таким современным способом. Герметичный, всепогодный и антивандальный датчик вскрытия люков – это "коробочное решение" не требующее специальных навыков. Достаточно просто вставить SIM-карту в сам прибор и воспользоваться компьютерной программой, которая сигнализируют диспетчеру о любом несанкционированном вскрытии колодца. А наличие сети для интернета вещей стандарта NB-IoT на территории всей Свердловской области позволит в дальнейшем масштабировать проект на другие населенные и промышленные территории»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Тавде люки канализационных колодцев защитили умными датчиками. Это позволит сократить хищение люков, а также предотвратить травматизм и аварии на дорогах из-за разрушения или «вылетания» люков на тротуарах и проезжей части.Умные датчики «Импульс-Л» производит екатеринбургская компания «Схемотехника Центр» по заказу МТС. Устройство оснащено сенсорами, которые сигнализируют об изменении положения крышки люка более, чем на три градуса. При срабатывании датчика сигнал немедленно поступает по сотовой связи диспетчеру.Датчики используют стандарт связи NB-IoT (Narrow Band IoT), специально разработанной для устройств, которые работают в ЖКХ и системах «Умного города».