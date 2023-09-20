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Футбольный клуб «Урал» одержал по пенальти победу над московским «Локомотивом»
Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
В матче четвёртого тура Кубка России по футболу «Урал» принимал в Екатеринбурге московский «Локомотив». Встреча выдалась упорной и завершилась победой «Урала» в серии пенальти.
Основное время завершилось нулевой ничьей. У «Урала» имелось некоторое игровое преимущество, но «пробить» вратаря гостей екатеринбуржцы так и не смогли. При этом у ворот самого «Урала» был опаснейший момент, когда на 22-й минуте после розыгрыша углового Эмерсон едва случайно не переправил мяч в ворота Помазуна, но снаряд попал в штангу.
По правилам Кубка России в случае ничьей команды сразу выявляют победителя в серии пенальти.
В серии пенальти игроки «Урала» были безошибочны. А вот железнодорожникам не удалось реализовать два удара – оба раза в рамке ворот классно сыграл Илья Помазун, отразив удар албанского легионера москвичей Марио Митая и намертво взяв мяч после удара Рифата Жемалетдинова.
У «Урала» точными ударами отметились Гильерме Шеттине, Эрик Бикфалви, Даниэль Мишкич, а решающий мяч забил Фанил Сунгатулин.
«Урал» благодаря победе по пенальти набрал 2 очка и поднялся на третье место группы В Кубка России. У Локомотива стало 7 очков, железнодорожники остались лидерами группы. Два других участника квартета, «Ростов» и «Рубин» проведут свой очный матч позже. Сейчас у команд из Ростова-на-Дону и Казани 6 и 3 очка соответственно.
Основное время завершилось нулевой ничьей. У «Урала» имелось некоторое игровое преимущество, но «пробить» вратаря гостей екатеринбуржцы так и не смогли. При этом у ворот самого «Урала» был опаснейший момент, когда на 22-й минуте после розыгрыша углового Эмерсон едва случайно не переправил мяч в ворота Помазуна, но снаряд попал в штангу.
По правилам Кубка России в случае ничьей команды сразу выявляют победителя в серии пенальти.
В серии пенальти игроки «Урала» были безошибочны. А вот железнодорожникам не удалось реализовать два удара – оба раза в рамке ворот классно сыграл Илья Помазун, отразив удар албанского легионера москвичей Марио Митая и намертво взяв мяч после удара Рифата Жемалетдинова.
У «Урала» точными ударами отметились Гильерме Шеттине, Эрик Бикфалви, Даниэль Мишкич, а решающий мяч забил Фанил Сунгатулин.
«Урал» благодаря победе по пенальти набрал 2 очка и поднялся на третье место группы В Кубка России. У Локомотива стало 7 очков, железнодорожники остались лидерами группы. Два других участника квартета, «Ростов» и «Рубин» проведут свой очный матч позже. Сейчас у команд из Ростова-на-Дону и Казани 6 и 3 очка соответственно.
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