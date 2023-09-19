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Таганский ряд в Екатеринбурге зальют светом
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Территорию возле Таганского ряда собираются залить светом. Там уже этой осенью должна появится соня дополнительных фонарей.
Сейчас на пространстве вблизи Таганского ряда проводится модернизация системы уличного освещения, — сообщает официальный сайт администрации Екатеринбурга. В ходе этих работ заменят десять торшерных групп на трамвайном путепроводе и установят 100 дополнительных фонарей. В перечне мест, где появится дополнительное освещение, перекрёсток улиц Минометчиков и Бебеля, отрезок улицы Технической и трамвайный путепровод на участке от остановки «Таганский ряд» до «Фармацевтической». Общая длина новой линии уличного освещения составит порядка 960 метров.
К слову, Таганский ряд — один из крупнейших торговых комплексов на Урале. Помимо одноимённого, в него входят также торговые центры «Ханой» и «Пекин», гостиница «Таганская» и парк семейного отдыха «Таганская слобода».
Сейчас на пространстве вблизи Таганского ряда проводится модернизация системы уличного освещения, — сообщает официальный сайт администрации Екатеринбурга. В ходе этих работ заменят десять торшерных групп на трамвайном путепроводе и установят 100 дополнительных фонарей. В перечне мест, где появится дополнительное освещение, перекрёсток улиц Минометчиков и Бебеля, отрезок улицы Технической и трамвайный путепровод на участке от остановки «Таганский ряд» до «Фармацевтической». Общая длина новой линии уличного освещения составит порядка 960 метров.
К слову, Таганский ряд — один из крупнейших торговых комплексов на Урале. Помимо одноимённого, в него входят также торговые центры «Ханой» и «Пекин», гостиница «Таганская» и парк семейного отдыха «Таганская слобода».
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