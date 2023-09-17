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Потепление ожидается в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели ожидается потепление. Температура воздуха днем поднимется до +22°С. При этом по ночам возможны заморозки до -2°С.
В четверг, 21 сентября, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 4…9°С, местами заморозки до -2°С. Днем 17…22°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 7…9°С, днем 19…21°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 22 сентября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 8…13°С, при прояснении до +3°С. Днем 14…19°С, на крайнем севере до 11°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 6-11 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем без осадков. Ночью 11…13°С, днем 17…19°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 6-11 м/сек.
В субботу, 23 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2…7°С, местами заморозки до -2°С. Днем 15…20°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 5…7°С, днем 17…19°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 21 сентября, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 4…9°С, местами заморозки до -2°С. Днем 17…22°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 7…9°С, днем 19…21°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 22 сентября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 8…13°С, при прояснении до +3°С. Днем 14…19°С, на крайнем севере до 11°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 6-11 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем без осадков. Ночью 11…13°С, днем 17…19°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 6-11 м/сек.
В субботу, 23 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2…7°С, местами заморозки до -2°С. Днем 15…20°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 5…7°С, днем 17…19°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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