Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге открыли сквозной проезд по улице Академика Бардина
Фото: администрация Академического района Екатеринбурга
В Екатеринбурге открыли движение транспорта по улице Академика Бардина с выездом на Серафимы Дерябиной. Но дорожные работы там еще продолжаются.
Напомним, что с июня в Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки в Академический закрыли движение транспорта по Серафимы Дерябиной, в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина. В связи с этим менялась схема движения 10 автобусных маршрутов.
В администрации Академического сообщили, что сквозной проезд по Бардина открыли накануне. Автобусы в сторону восьмого района города и обратно теперь ездят по маршруту.
При этом работы на участке еще продолжаются. Дорожное полотно на улице Серафимы Дерябиной полностью уложили, но прилегающие улицы пока не заасфальтировали.
Напомним, что с июня в Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки в Академический закрыли движение транспорта по Серафимы Дерябиной, в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина. В связи с этим менялась схема движения 10 автобусных маршрутов.
В администрации Академического сообщили, что сквозной проезд по Бардина открыли накануне. Автобусы в сторону восьмого района города и обратно теперь ездят по маршруту.
При этом работы на участке еще продолжаются. Дорожное полотно на улице Серафимы Дерябиной полностью уложили, но прилегающие улицы пока не заасфальтировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Улицу Крестинского в Екатеринбурге перекроют на месяц
11 сентября 2023
11 сентября 2023
Из-за «Кросса нации» в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта
15 сентября 2023
15 сентября 2023
В Екатеринбурге закрыли метро из-за пассажирки, упавшей под поезд
18 сентября 2023
18 сентября 2023