В Екатеринбурге открыли сквозной проезд по улице Академика Бардина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге открыли движение транспорта по улице Академика Бардина с выездом на Серафимы Дерябиной. Но дорожные работы там еще продолжаются.Напомним, что с июня в Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки в Академический закрыли движение транспорта по Серафимы Дерябиной, в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина. В связи с этим менялась схема движения 10 автобусных маршрутов.В администрации Академического сообщили, что сквозной проезд по Бардина открыли накануне. Автобусы в сторону восьмого района города и обратно теперь ездят по маршруту.При этом работы на участке еще продолжаются. Дорожное полотно на улице Серафимы Дерябиной полностью уложили, но прилегающие улицы пока не заасфальтировали.