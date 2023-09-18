Двое свердловчан скончались от коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области снова фиксируют смертность от коронавируса. За неделю в регионе умерли двое заболевших.Согласно данным федерального оперштаба, Свердловская область заняла четвертое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. За неделю в области выявлено 310 новых случаев коронавируса.65 заболевших госпитализировали. 305 пациентов выписали по выздоровлению. Два свердловчанина умерли.