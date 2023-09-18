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Двое свердловчан скончались от коронавируса
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области снова фиксируют смертность от коронавируса. За неделю в регионе умерли двое заболевших.
Согласно данным федерального оперштаба, Свердловская область заняла четвертое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. За неделю в области выявлено 310 новых случаев коронавируса.
65 заболевших госпитализировали. 305 пациентов выписали по выздоровлению. Два свердловчанина умерли.
Согласно данным федерального оперштаба, Свердловская область заняла четвертое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. За неделю в области выявлено 310 новых случаев коронавируса.
65 заболевших госпитализировали. 305 пациентов выписали по выздоровлению. Два свердловчанина умерли.
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