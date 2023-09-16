Берег Исети в Екатеринбурге очистили от 13,5 тонны мусора





– отметил Антон Черноголов. «Это 754 мешка мусора, из них 161 – пластик, 15 – металл, 257 – стекло. Также были собраны 1 474 пластиковые крышки, 226 автомобильных покрышек общим весом на 5 254 кг»,



Фото: пресс-служба Свердловского РЭО

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в рамках соревнований «Чистые игры» на берегу реки Исеть собрали 13,5 тонны мусора. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского отделения Российского экологического общества.В соревнованиях участвовали 155 человек в составе 44 команд. Один из организаторов, зампредседателя регионального РЭО Антон Черноголов рассказал, что с берегов Исети собрано около 13,5 тонны мусора.Участники перед игрой сдали в Центр безопасности промышленных отходов на утилизацию 40 кг батареек, 41 лампу и использованную технику. Проекту «Полезные крышки» передали 68,6 кг пластиковых крышечек.ЕМУП «Спецавтобаза» вывезло все отходы. Покрышки передали в ЦБПО.