Ради съемок фильма в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут снимать финальную сцену фильма «Адам и Ева 2.0». Ради съемок в городе перекроют проспект Ленина.Действие фильма развернется у Дома Севастьянова. Режиссер киноленты – Илья Фарфель, главные герои – Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев. Выход фильма назначен на лето следующего года.Из-за съемок в столице Урала с 21:00 27 сентября до 08:00 28 сентября закроют движение транспорта по проспекту Ленина – от улицы Карла Либкнехта до 8 Марта.