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Ради съемок фильма в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут снимать финальную сцену фильма «Адам и Ева 2.0». Ради съемок в городе перекроют проспект Ленина.
Действие фильма развернется у Дома Севастьянова. Режиссер киноленты – Илья Фарфель, главные герои – Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев. Выход фильма назначен на лето следующего года.
Из-за съемок в столице Урала с 21:00 27 сентября до 08:00 28 сентября закроют движение транспорта по проспекту Ленина – от улицы Карла Либкнехта до 8 Марта.
Действие фильма развернется у Дома Севастьянова. Режиссер киноленты – Илья Фарфель, главные герои – Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев. Выход фильма назначен на лето следующего года.
Из-за съемок в столице Урала с 21:00 27 сентября до 08:00 28 сентября закроют движение транспорта по проспекту Ленина – от улицы Карла Либкнехта до 8 Марта.
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