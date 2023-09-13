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Мэрия Екатеринбурга обещает закупить 95 новых автобусов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автобусный парк обещают пополнить 95 новыми машинами. Первые 35 автобусов планируют доставить в город до конца этого года, а остальные 60 – в 2024 году.
В комитете по транспорту администрации Екатеринбурга заявили, что предусмотрено три процедуры. В ходе первой процедуры до конца 2023 года по договору лизинга должны приобрести 35 автобусов. Контракт находится на стадии подписания. Об этом мы писали на прошлой неделе.
Еще 30 автобусов закупят в ходе второй процедуры. Один из источников финансирования – специальные казначейские кредиты, предоставленные из федерального бюджета и направленные правительством региона для софинансирования. Второй источник – городской бюджет. Машины планируют доставить в Екатеринбург до 1 февраля следующего года.
Остальные 30 автобусов обещают приобрести в лизинг в ходе третьей процедуры. Предполагается, что эта сделка пройдет в 2024 году.
Все новые автобусы будут большого класса, вместимость каждого – не менее 90 пассажиров. Большинство машин задействуют на обслуживании отдаленных территорий города – в Калиновском, Изоплите, Медном, Горном Щите и Шабровском.
В комитете по транспорту администрации Екатеринбурга заявили, что предусмотрено три процедуры. В ходе первой процедуры до конца 2023 года по договору лизинга должны приобрести 35 автобусов. Контракт находится на стадии подписания. Об этом мы писали на прошлой неделе.
Еще 30 автобусов закупят в ходе второй процедуры. Один из источников финансирования – специальные казначейские кредиты, предоставленные из федерального бюджета и направленные правительством региона для софинансирования. Второй источник – городской бюджет. Машины планируют доставить в Екатеринбург до 1 февраля следующего года.
Остальные 30 автобусов обещают приобрести в лизинг в ходе третьей процедуры. Предполагается, что эта сделка пройдет в 2024 году.
Все новые автобусы будут большого класса, вместимость каждого – не менее 90 пассажиров. Большинство машин задействуют на обслуживании отдаленных территорий города – в Калиновском, Изоплите, Медном, Горном Щите и Шабровском.
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