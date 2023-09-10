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До конца года в Екатеринбург должны поставить 35 новых автобусов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбург должны поставить 35 новых автобусов НЕФАЗ до конца года. Автобусы предоставит в лизинг «Государственная транспортная лизинговая компания».
Согласно информации на портале госзакупок, «Гортранс» заплатит за новые автобусы 979 миллионов рублей. Сумма одного автобуса составляет 27,9 миллиона рублей.
В город должны привезти низкопольные автобусы НЕФАЗ вместимостью не менее 80 человек. Транспорт должен быть оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Автобусы будут зеленого цвета.
Согласно информации на портале госзакупок, «Гортранс» заплатит за новые автобусы 979 миллионов рублей. Сумма одного автобуса составляет 27,9 миллиона рублей.
В город должны привезти низкопольные автобусы НЕФАЗ вместимостью не менее 80 человек. Транспорт должен быть оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Автобусы будут зеленого цвета.
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