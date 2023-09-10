До конца года в Екатеринбург должны поставить 35 новых автобусов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбург должны поставить 35 новых автобусов НЕФАЗ до конца года. Автобусы предоставит в лизинг «Государственная транспортная лизинговая компания».Согласно информации на портале госзакупок, «Гортранс» заплатит за новые автобусы 979 миллионов рублей. Сумма одного автобуса составляет 27,9 миллиона рублей.В город должны привезти низкопольные автобусы НЕФАЗ вместимостью не менее 80 человек. Транспорт должен быть оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Автобусы будут зеленого цвета.