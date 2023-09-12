На кладбище в Буланаше ходят пастись козы

«Я увидел целое стадо коз, которые паслись без присмотра прямо на могилах. Что самое удивительное, многие про это знают (чиновники, общественники, жители). Меры к хозяевам этих животных не принимаются. Комментарии здесь излишни… Чисто факты», ― пишет мужчина.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Житель посёлка Буланаш Артёмовского района Свердловской области ходил навестить могилки родственников, и с возмущением увидел, что на местное кладбище наведываются неожиданные посетители. Своим местом выпаса его облюбовало стадо коз.Своим возмущением артёмовец поделился в соцсетях, присовокупив фотодоказательства. На снимках видно, что козы действительно разбрелись по поселковому кладбищу, и ходят не только по его тропам, но и прямо по погребальным плитам.В комментариях нашлись другие очевидцы «козьего беспредела». Так, один из комментаторов утверждает, что это же стало часто выходит на посёлковые дороги и на пролегающие рядом автострады, мешая движения, создавая рискованные ситуации, да и сами рискую попасть под колёса какой-нибудь из машин. Пастуха рядом с козьим стадом никогда не бывает видно и животные предоставлены сами себе.