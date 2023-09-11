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За неделю более 40 тысяч свердловчан заболели ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 11 по 17 сентября зафиксировали 41 684 случая ОРВИ. Это на 7,7% выше среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших (70%) – дети.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Каменск-Уральский, Каменский район, Богданович, Сухой Лог, Талица и Тугулым. В этих муниципалитетах уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более.
В Екатеринбурге за неделю заболели 19 148 человек. Это на 72,9% выше уровня прошлой недели и на 3,4% выше средних многолетних показателей.
«Отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями, что характерно для середины сентября в связи с формированием детских коллективов в образовательных учреждениях, а также с изменением погодных условий»,
– сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Каменск-Уральский, Каменский район, Богданович, Сухой Лог, Талица и Тугулым. В этих муниципалитетах уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более.
В Екатеринбурге за неделю заболели 19 148 человек. Это на 72,9% выше уровня прошлой недели и на 3,4% выше средних многолетних показателей.
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