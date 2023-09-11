За неделю более 40 тысяч свердловчан заболели ОРВИ





– сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями, что характерно для середины сентября в связи с формированием детских коллективов в образовательных учреждениях, а также с изменением погодных условий»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 11 по 17 сентября зафиксировали 41 684 случая ОРВИ. Это на 7,7% выше среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших (70%) – дети.Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Каменск-Уральский, Каменский район, Богданович, Сухой Лог, Талица и Тугулым. В этих муниципалитетах уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более.В Екатеринбурге за неделю заболели 19 148 человек. Это на 72,9% выше уровня прошлой недели и на 3,4% выше средних многолетних показателей.