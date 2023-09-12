В Североуральском округе ищут 74-летнего пенсионера

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В Свердловской области в поселке Черемухово Североуральского городского округа ищут 74-летнего Анатолия Белькова. С 14 сентября 2023 года его местонахождение остается неизвестным.Об этом сообщают волонтеры «ЛизаАлерт», участвующие в поисках.Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Был одет в походный камуфляжный костюм, футболку и серые кеды. С собой у него была трость.Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.Всех, кто может что-либо знать, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру «112».