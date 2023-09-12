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В Североуральском округе ищут 74-летнего пенсионера
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в поселке Черемухово Североуральского городского округа ищут 74-летнего Анатолия Белькова. С 14 сентября 2023 года его местонахождение остается неизвестным.
Об этом сообщают волонтеры «ЛизаАлерт», участвующие в поисках.
Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Был одет в походный камуфляжный костюм, футболку и серые кеды. С собой у него была трость.
Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру «112».
Об этом сообщают волонтеры «ЛизаАлерт», участвующие в поисках.
Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Был одет в походный камуфляжный костюм, футболку и серые кеды. С собой у него была трость.
Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру «112».
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