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Минпрoсвещения вмешалось в ситуацию в екатеринбургской школе, откуда уволились учителя
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Минпросвещения России вмешалось в ситуацию в екатеринбургской школе №22 на Уралмаше, откуда уволились учителя. В ведомстве заявили, что вопрос с комплектованием педагогического состава был решен.
Как именно удалось решить вопрос, там не уточнили.
Напомним, что из-за конфликта с директором из екатеринбургской школы уволились 20 учителей.
«Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе № 22 города Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объеме»,
– приводит ответ пресс-службы министерства просвещения ТАСС.
Как именно удалось решить вопрос, там не уточнили.
Напомним, что из-за конфликта с директором из екатеринбургской школы уволились 20 учителей.
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