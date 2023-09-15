Минпрoсвещения вмешалось в ситуацию в екатеринбургской школе, откуда уволились учителя

приводит ответ пресс-службы министерства просвещения ТАСС.

«Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе № 22 города Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объеме»,