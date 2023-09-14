Жительница Миасса отправилась пешком в Нижний Тагил

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пешком по «Большой уральской тропе» выдвинулась жительница челябинского Миасса Оксана Лыткина. Её путешествие началось 12 сентября, а закончиться должно в первой половине октября в Нижнем Тагиле Свердловской области.По расчётам отважной путешественницы она преодолеет 500 километров за 21 день. Маршрут повторяет изгибы «Большой уральской тропы» с заходом в такие города, как Касли, Сысерть, Екатеринбург, Ревду, Новоуральск. На себе Оксана Лыткина несёт рюкзак весом в 15 килограммов, палатку и необходимые вещи для обогрева и защиты от нежелательных встреч. Ещё одна мера предосторожности — постоянная связь с коллегой и спутниковое отслеживание собственного местоположения.Свой поход Оксана Лыткина посвятила туристическому маршруту «Большая уральская тропа» и надеется привлечь к нему внимание любителей походить пешком по красивейшим местам страны. Кроме того, как пишет ресурс «Ревда-инфо», путь из Миасса в Нижний Тагил, возможно, поспособствует сбору средств на собственный проект Оксаны Лыткиной. Она организует экотропу в родном Миассе и для осуществления всего задуманного ей необходимо около миллиона рублей.