Предупреждение о смоге продлено в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге до вечера 18 сентября. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Отмена предупреждения ожидается с 20.00 18 сентября.