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Предупреждение о смоге продлено в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили предупреждение о смоге до вечера 18 сентября. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Отмена предупреждения ожидается с 20.00 18 сентября.
По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Отмена предупреждения ожидается с 20.00 18 сентября.
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