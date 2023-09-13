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Синоптики предупредили свердловчан о заморозках
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области в ночь на 16 сентября ожидаются заморозки до -2°С. При этом днем на выходных ожидается теплая погода, воздух прогреется до 23°С.
В субботу, 16 сентября, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью 4…9°С, в горах и низинах до 0°С, местами заморозки до -2°С. Днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 7…9°С, днем 20…22°С. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 17 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 0°С. Днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7…9°С, днем 19…21°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 16 сентября, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью 4…9°С, в горах и низинах до 0°С, местами заморозки до -2°С. Днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 7…9°С, днем 20…22°С. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 17 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 0°С. Днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7…9°С, днем 19…21°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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