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В торговых центрах Екатеринбурга снова откроются мобильные пункты вакцинации

15.21 Пятница, 15 сентября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в торговых центрах снова откроются мобильные пункты вакцинации против гриппа. Они будут работать каждую субботу.

Как сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава, выездные пункты вакцинации начинают работать в связи с многочисленными пожеланиями горожан. В эту субботу в Екатеринбурге откроются пункты вакцинации в трех ТЦ, а затем к ним присоединятся и другие.

«Последние три недели на территории Свердловской области, как и по всей России, отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Более того, согласно информации НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, только за прошлую неделю в стране было зарегистрировано несколько лабораторно подтверждённых случаев гриппа. Это говорит о скором начале эпидемического сезона», – рассказал главный внештатный специалист регионального Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации может любой свердловчанин старше 18 лет. С собой необходимо взять медицинский полис и прививочный сертификат. Вакцинация против гриппа проводится препаратом «Совигрипп».

График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа в Екатеринбурге:

- ТЦ «МЕГА» (улица Металлургов, 87, возле МФЦ) – с 16 сентября каждую субботу с 10.00 до 15.00;
- ТРЦ «Веер Молл» (проспект Космонавтов, 108Д) – с 16 сентября каждую субботу с 10.00 до 16.00;
- ТЦ «Кировский» (улица Сиреневый бульвар, 2) – с 16 сентября каждую субботу с 10.00 до 15.00;
- ТРЦ «Гринвич» (улица 8 Марта, 46, вход со станции метро в районе Дендропарка) – с 20 сентября каждую среду с 14.00 до 19.00, каждую субботу с 10.00 до 15.00;
- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 23 сентября каждую субботу с 10.00 до 14.00.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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