В торговых центрах Екатеринбурга снова откроются мобильные пункты вакцинации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в торговых центрах снова откроются мобильные пункты вакцинации против гриппа. Они будут работать каждую субботу.Как сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава, выездные пункты вакцинации начинают работать в связи с многочисленными пожеланиями горожан. В эту субботу в Екатеринбурге откроются пункты вакцинации в трех ТЦ, а затем к ним присоединятся и другие.«Последние три недели на территории Свердловской области, как и по всей России, отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Более того, согласно информации НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, только за прошлую неделю в стране было зарегистрировано несколько лабораторно подтверждённых случаев гриппа. Это говорит о скором начале эпидемического сезона», – рассказал главный внештатный специалист регионального Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.Сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации может любой свердловчанин старше 18 лет. С собой необходимо взять медицинский полис и прививочный сертификат. Вакцинация против гриппа проводится препаратом «Совигрипп».График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа в Екатеринбурге:- ТЦ «МЕГА» (улица Металлургов, 87, возле МФЦ) – с 16 сентября каждую субботу с 10.00 до 15.00;- ТРЦ «Веер Молл» (проспект Космонавтов, 108Д) – с 16 сентября каждую субботу с 10.00 до 16.00;- ТЦ «Кировский» (улица Сиреневый бульвар, 2) – с 16 сентября каждую субботу с 10.00 до 15.00;- ТРЦ «Гринвич» (улица 8 Марта, 46, вход со станции метро в районе Дендропарка) – с 20 сентября каждую среду с 14.00 до 19.00, каждую субботу с 10.00 до 15.00;- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 23 сентября каждую субботу с 10.00 до 14.00.