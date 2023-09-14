Деревья Екатеринбурга хотят защитить специальными решётками

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Более двух с половиной миллионов готова потратить мэрия Екатеринбурга на защиту деревьев, растущих в центральной части города. Соответствующий контракт представлен на сайте Госзакупок.Приствольные решётки, которые собирается закупить горадминистрация в количестве 76 штук, прикрывают грунт возле ствола дерева. При этом, их ажурная конструкция не мешает проникать к корням дождевой воде, а к нижней части ствола — солнечному свету. От чего же защищает подобная решётка? От уплотнения почвы, которое происходит, когда возле дерева проходят пешеходы или оставляют свои транспортные средства водители различных транспортных средств, от электросамокатов до автомобилей.Вместе с тем, приствольные решётки помогут сделать город чище. Так уверяет предполагаемый исполнитель госконтракта. Они не позволят земле распространяться по тротуарам во время дождя, например.Как пишет агентство культурных новостей «Моменты», закупка решёток и их установка будет произведена в рамках мероприятий по улучшению инфраструктуры в туристском центре Екатеринбурга. Большинство их — около 60 штук — лягут вокруг деревьев на улице Малышева. Остальная часть — на улице 8 Марта.