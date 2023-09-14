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Администрация Екатеринбурга подала иск в суд на Wildberries
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга подала иск в суд на онлайн-ритейлер Wildberries. Причиной разногласий стало строительство нового склада.
В исковом заявлении указано, что компания начала строить склад, не получив разрешения. Рассмотрение дела в Арбитражном суде Свердловской области назначено на 17 октября.
Как пишет E1.RU со ссылкой на мэрию, в июле Госжилстройнадзор Свердловской области выявил факт начала строительства склада без разрешения. В администрации добавили, что позже разрешение все-такие было получено, поэтому сносить склад не будут.
Представитель Wildberries заявил изданию, что у компании есть разрешение на строительство склада. Документ был выдан только в начале сентября.
В исковом заявлении указано, что компания начала строить склад, не получив разрешения. Рассмотрение дела в Арбитражном суде Свердловской области назначено на 17 октября.
Как пишет E1.RU со ссылкой на мэрию, в июле Госжилстройнадзор Свердловской области выявил факт начала строительства склада без разрешения. В администрации добавили, что позже разрешение все-такие было получено, поэтому сносить склад не будут.
Представитель Wildberries заявил изданию, что у компании есть разрешение на строительство склада. Документ был выдан только в начале сентября.
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