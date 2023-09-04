О советском модернизме Екатеринбурга покажут кино

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ближе к концу месяца в Екатеринбурге планируется премьера документального фильма «Совмод. Предвосхищая будущее». В нём рассказывается о свердловских образцах архитектурного стиля модерн.Строения, о которых идёт речь в фильме, возводились в советский период, во второй половине прошлого века. Они до сих пор остаются одними из самых знаковых сооружений Екатеринбурга и его визитной карточкой. Среди них — здания цирка, театра драмы, ТЮЗа. Героями фильма «Совмод. Предвосхищая будущее» стали и другие излюбленные у горожан места. Исторический сквер, например, или Октябрьская площадь. Из фильма можно узнать, как проектировались все эти объекты, как изменялись во время переноса с бумаги в реальность, какие функции выполняли и насколько с ними справлялись. В некоторых случаях об этом расскажут сами архитекторы и проектировщики, интервью с которыми взяла градозащитница и хранительница Белой Башни Полина Иванова.Премьерный показ фильма «Совмод. Предвосхищая будущее» состоится вечером 28 сентября в Доме Кино. Входные билеты начнут бесплатно выдавать в кассе кинотеатра за неделю до премьеры.