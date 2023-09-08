Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупредили свердловчан о смоге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловскую область накроет смог. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, в регионе ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 15 сентября.
По данным синоптиков, в регионе ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 15 сентября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловчан предупредили о сильном ветре
08 сентября 2023
08 сентября 2023
Синоптики предупредили свердловчан о дождях
06 сентября 2023
06 сентября 2023
В Свердловской области ожидается небольшое потепление
10 сентября 2023
10 сентября 2023
На выходных в Свердловской области ожидается похолодание
08 сентября 2023
08 сентября 2023