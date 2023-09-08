Синоптики предупредили свердловчан о смоге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловскую область накроет смог. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, в регионе ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 15 сентября.