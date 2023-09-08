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Теплая погода ожидается в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели будет тепло. Температура воздуха днем поднимется до 23°С. Ветер слабый, осадков не ожидаются.
В четверг, 14 сентября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 1°С. Днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 8…10°С, днем 20…22°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 15 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 0°С. Днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 20…22°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 16 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 0°С. Днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 19…21°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 14 сентября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 1°С. Днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 8…10°С, днем 20…22°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 15 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 0°С. Днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 20…22°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 16 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 0°С. Днем 18…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 19…21°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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