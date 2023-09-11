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Северное сияние наблюдалось в Свердловской области
Фото: очевидец / Е1.RU
Вечером 12 августа по всему Среднему Уралу наблюдалось северное сияние.
Фотографии свечения в небе, больше характерного для полярных широт, выложили жители Берёзовского, Дегтярска, Качканара, Ревды и других городов.
Как правило, северное сияние в умеренных широтах возникает после сильных вспышек на Солнце.
Фотографии свечения в небе, больше характерного для полярных широт, выложили жители Берёзовского, Дегтярска, Качканара, Ревды и других городов.
Как правило, северное сияние в умеренных широтах возникает после сильных вспышек на Солнце.
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