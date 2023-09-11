Северное сияние наблюдалось в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вечером 12 августа по всему Среднему Уралу наблюдалось северное сияние.Фотографии свечения в небе, больше характерного для полярных широт, выложили жители Берёзовского, Дегтярска, Качканара, Ревды и других городов.Как правило, северное сияние в умеренных широтах возникает после сильных вспышек на Солнце.