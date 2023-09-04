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За погибшую в екатеринбургском детсаду девочку родственникам заплатят более четырёх миллионов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Детский сад №180 города Екатеринбурга должен выплатить 4 миллиона 400 тысяч рублей родителям маленькой девочки, которая погибла на территории этого заведения. Таким решением закончилось заседание Кировского районного суда по рассмотрению январской трагедии.
Напомним, что несчастье с маленькой девочкой произошло 25 января 2023 года, находясь на территории муниципального детского учреждения. Воспитатели, которым ребёнок вместе с другими детьми был оставлен на попечение, не заметили вовремя, что малышка во время катания с горки зацепилась шарфиком и повисла на нём. Пострадавшую успели доставить в больницу, но несмотря на все усилия врачей она скончалась спустя пять дней.
После того, как прокуратура провела надзорные мероприятия, воспитатель младшей группы детского сада была привлечена к дисциплинарной ответственности, а затем и уволена. Впоследствии родственники погибшей девочки обратились с исковым заявлением в суд о взыскании компенсации морального вреда с дошкольного учреждения. При рассмотрении иска удалось установить причинно-следственную связь между бездействием работников детского сада, повлекшем гибель несовершеннолетней, и причинением нравственных страданий её близким родственникам.
Напомним, что несчастье с маленькой девочкой произошло 25 января 2023 года, находясь на территории муниципального детского учреждения. Воспитатели, которым ребёнок вместе с другими детьми был оставлен на попечение, не заметили вовремя, что малышка во время катания с горки зацепилась шарфиком и повисла на нём. Пострадавшую успели доставить в больницу, но несмотря на все усилия врачей она скончалась спустя пять дней.
После того, как прокуратура провела надзорные мероприятия, воспитатель младшей группы детского сада была привлечена к дисциплинарной ответственности, а затем и уволена. Впоследствии родственники погибшей девочки обратились с исковым заявлением в суд о взыскании компенсации морального вреда с дошкольного учреждения. При рассмотрении иска удалось установить причинно-следственную связь между бездействием работников детского сада, повлекшем гибель несовершеннолетней, и причинением нравственных страданий её близким родственникам.
Кировский районный суд города Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление, взыскав с МАДОУ детский сад №180 в пользу родственников погибшей девочки компенсацию морального вреда. Решение не вступило в законную силу, — сообщает прокуратура Свердловской области.
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