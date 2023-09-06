«Бабье лето» задержится в Свердловской области до выходных

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области теплая погода продержится до ближайших выходных. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.По данным синоптиков, циклон, принесший дожди в Свердловскую область, сдвигается на север Казахстана и далее пойдет на восток. В ближайшие дни погоду определит антициклон. С 12 по 15 сентября существенных осадков в регионе не ожидается. Ночью вероятен туман, ветер преимущественно слабый переменного направления.Температура воздуха в этот период ночью 4…9°С, днем 17…22°С. Это на 2-4 градуса выше нормы.В выходные вероятность дождя увеличится. 16-17 сентября местами на Урале, в том числе в Екатеринбурге, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 6…11°С, днем 12…17°С.