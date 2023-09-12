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«Уральские авиалинии» рассказали о пилоте, экстренно посадившем самолет на поле

11.23 Вторник, 12 сентября 2023
Фото: авиакомпания «Уральские авиалинии»
В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали о пилоте, экстренно посадившем сегодня утром самолет на поле в Новосибирской области.

Командир воздушного судна – Сергей Владимирович Белов. Он родился в 1990 году в Тбилиси. Сергей Белов потомственный пилот – с самого детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед. Дед был военным штурманов и служил в Североморске, демобилизовался из армии в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16. А отец окончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Также он работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в Уральских авиалиниях».

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи»,

– говорит Сергей в своей автобиографии.


Второй пилот – Эдуард Семёнов. О нем в авиакомпании обещали рассказать позже.

Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сегодня совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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