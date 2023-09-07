Возрастное ограничение 18+
В Старопышминске открыли новый школьный стадион
Фото: телеграм-канал Евгения Писцова
В посёлке Старопышминск Свердловской области стало на один школьный стадион больше. О его открытии сообщил Глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов.
Стадион открыли сегодня, 11 сентября. На нём физической культурой и спортом будут заниматься ученики школы №29. Для них сделали большое футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, прыжковую яму. Ещё на стадии проектирования стадиона было предусмотрено, чтобы активные занятия для детей были максимально безопасными — каждый элемент оборудован травмобезопасным прорезиненным покрытием - как того требуют современные стандарты.
На строительство детского стадиона было потрачено 25 миллионов рублей, половину из которых выделили из бюджета Свердловской области, а вторую половину предоставил муниципалитет. Строительство спортивного объекта длилось три летних месяца, пока школьники отдыхали на каникулах.
Стадион открыли сегодня, 11 сентября. На нём физической культурой и спортом будут заниматься ученики школы №29. Для них сделали большое футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, прыжковую яму. Ещё на стадии проектирования стадиона было предусмотрено, чтобы активные занятия для детей были максимально безопасными — каждый элемент оборудован травмобезопасным прорезиненным покрытием - как того требуют современные стандарты.
На строительство детского стадиона было потрачено 25 миллионов рублей, половину из которых выделили из бюджета Свердловской области, а вторую половину предоставил муниципалитет. Строительство спортивного объекта длилось три летних месяца, пока школьники отдыхали на каникулах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Власти Екатеринбурга обещают открыть школу на Уктусе в 2024 году
07 сентября 2023
07 сентября 2023
На строительство газопроводов в Камышловском и Туринском ГО направили 237,9 млн рублей
07 сентября 2023
07 сентября 2023
Международный строительный форум пройдет в Екатеринбурге
11 сентября 2023
11 сентября 2023