В Старопышминске открыли новый школьный стадион

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В посёлке Старопышминск Свердловской области стало на один школьный стадион больше. О его открытии сообщил Глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов.Стадион открыли сегодня, 11 сентября. На нём физической культурой и спортом будут заниматься ученики школы №29. Для них сделали большое футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, прыжковую яму. Ещё на стадии проектирования стадиона было предусмотрено, чтобы активные занятия для детей были максимально безопасными — каждый элемент оборудован травмобезопасным прорезиненным покрытием - как того требуют современные стандарты.На строительство детского стадиона было потрачено 25 миллионов рублей, половину из которых выделили из бюджета Свердловской области, а вторую половину предоставил муниципалитет. Строительство спортивного объекта длилось три летних месяца, пока школьники отдыхали на каникулах.