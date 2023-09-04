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На жителей города Берёзовского напала чесотка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Берёзовская центральная городская больница выступила с предупреждением к жителям города о том, что участились случаи чесотки. Эту малоприятную новость озвучил врач дерматовенеролог Берёзовской ЦГБ Михаил Соколов.
Врач напомнил, что чесотка возникает у человека из-за чесоточного клеща, который живёт в коже. Его размеры не превышают двух миллиметров. От человека к человеку передаваться он может при личном контакте, а также через вещи. Частые места, где происходит «перехват» паразита, являются, например, детские сады и дома престарелых.
Врач напомнил, что чесотка возникает у человека из-за чесоточного клеща, который живёт в коже. Его размеры не превышают двух миллиметров. От человека к человеку передаваться он может при личном контакте, а также через вещи. Частые места, где происходит «перехват» паразита, являются, например, детские сады и дома престарелых.
«Первые признаки чесотки - высыпания начинаются с межпальцевых промежутков в виде пузырьков, также на предплечьях, характерные корки на локтях, в области копчика. Сейчас чаще всего чесотка локализуется только на животе, человек жалуется на зуд, начинающийся ближе к ночи, чешется весь живот, потом переходит на спину», — пишет ВК-сообщество «Берёзовский. Новости золотого города» и вслед за дерматовенерологом успокаивать жителей, что чесотка, хоть и очень легко подхватывается, но так же легко и лечится, а препараты против неё стоят недорого.
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