В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 4 по 10 сентября зарегистрировали 23 295 случаев ОРВИ. Это на 62,9% выше уровня прошлой недели, но на 16,2% ниже среднего многолетнего уровня.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, большинство заболевших (65%) – дети. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ обследовали 29 человек: доминирует риновирус (62,1% от числа обследованных). Также выделяются вирусы парагриппа, SARS-CoV-2.Неблагополучными по заболеваемости признаны следующие муниципалитеты: Полевской, Каменский и Сысертский городские округа, Сухой Лог, Ирбитское МО, ЗАТО Свободный, Рефтинский и Каменск-Уральский.