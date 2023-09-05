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В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 4 по 10 сентября зарегистрировали 23 295 случаев ОРВИ. Это на 62,9% выше уровня прошлой недели, но на 16,2% ниже среднего многолетнего уровня.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, большинство заболевших (65%) – дети. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ обследовали 29 человек: доминирует риновирус (62,1% от числа обследованных). Также выделяются вирусы парагриппа, SARS-CoV-2.
Неблагополучными по заболеваемости признаны следующие муниципалитеты: Полевской, Каменский и Сысертский городские округа, Сухой Лог, Ирбитское МО, ЗАТО Свободный, Рефтинский и Каменск-Уральский.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, большинство заболевших (65%) – дети. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ обследовали 29 человек: доминирует риновирус (62,1% от числа обследованных). Также выделяются вирусы парагриппа, SARS-CoV-2.
Неблагополучными по заболеваемости признаны следующие муниципалитеты: Полевской, Каменский и Сысертский городские округа, Сухой Лог, Ирбитское МО, ЗАТО Свободный, Рефтинский и Каменск-Уральский.
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