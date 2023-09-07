Жители Туринска пожаловались на огромные счета за воду





– говорит читатель «Вечерних ведомостей». «Сейчас, судя по платежкам, данные либо взяты "с потолка", либо всем начислили расчетным способом по нормативу. О том, что сменится место приема платежей и куда необходимо передавать показания счетчиков, жителей никто не оповестил заранее»,





– отметил местный житель. «Мои платежи за холодную воду и водоотведение раньше не превышали 200 рублей в месяц. Теперь пришел счет на 857 рублей, и насчитали 9 кубометров воды, а за водоотведение 17,7 кубометров, хотя ранее платил более чем в 5 раз меньше»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Туринске местные жители пожаловались на огромные счета за холодную воду и водоотведение.Читатель «Вечерних ведомостей» рассказал, что большие счета пришли жителям Туринска, пользующимся услугами местного МУП ЖКХ Водоканал, который в мае был признан банкротом. Счета выставлял Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». Ранее начисления производились в офисе РЦ Урала, туда же передавались и показания счетчиков холодной воды.Местные жители возмущаются, что теперь им, в том числе пенсионерам, придется ехать в офис Энергосбыта за разъяснениями.В пресс-службе Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» пообещали прокомментировать ситуацию после запроса.