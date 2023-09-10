Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге подросток ищет хозяев для трех кошек
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге 15-летний подросток ищет новых хозяев для трех кошечек. За питомцами раньше ухаживала мама мальчика, но недавно она скончалась.
Подросток рассказал «Вечерним ведомостям», что мама умерла внезапно. Он остался с 85-летней бабушкой. Мама раньше ухаживала за тремя кошками, а теперь подростку с бабушкой продолжать уход за питомцами непросто.
Одной кошечке восемь месяцев, второй – год и три месяца, а третьей – девять лет. Кошки домашние, здоровые, к лотку приучены. Питаются не только магазинными кормами, но и домашней едой. Новым хозяевам вместе с питомцами отдадут и их лотки.
Те, кто хочет забрать кошек себе, могут позвонить по номеру +7 (922) 160-24-70. Забирать питомцев с улицы Машинистов, 14.
Подросток рассказал «Вечерним ведомостям», что мама умерла внезапно. Он остался с 85-летней бабушкой. Мама раньше ухаживала за тремя кошками, а теперь подростку с бабушкой продолжать уход за питомцами непросто.
«Это непросто, поэтому мы ищем им дом»,
– говорит екатеринбуржец.
Одной кошечке восемь месяцев, второй – год и три месяца, а третьей – девять лет. Кошки домашние, здоровые, к лотку приучены. Питаются не только магазинными кормами, но и домашней едой. Новым хозяевам вместе с питомцами отдадут и их лотки.
Те, кто хочет забрать кошек себе, могут позвонить по номеру +7 (922) 160-24-70. Забирать питомцев с улицы Машинистов, 14.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Подросток на электросамокате сбил пенсионерку в Каменске-Уральском
06 сентября 2023
06 сентября 2023
Екатеринбуржца будут судить за избиение 12-летнего мальчика
06 сентября 2023
06 сентября 2023