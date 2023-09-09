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В Каменске-Уральском оштрафовали мать погибшей 16-летней школьницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском сотрудники полиции привлекли к административной ответственности мать 16-летней школьницы, тело которой нашли в овраге.
Как сообщает телеграм-канал «Плохие новости Каменска-Уральского», на женщину составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Женщине, потерявшей дочь, придется заплатить штраф от 100 до 500 рублей.
Утверждается, что на отца школьницы тоже хотели составить протокол, но добраться до него сотрудники полиции никак не могут из-за того, что мужчина постоянно находится в разъездах для интервью.
Напомним, что отец погибшей девушки заявил, что велосипедист, которому предъявили обвинение в краже и убийстве, признал свою вину.
Как сообщает телеграм-канал «Плохие новости Каменска-Уральского», на женщину составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Женщине, потерявшей дочь, придется заплатить штраф от 100 до 500 рублей.
Утверждается, что на отца школьницы тоже хотели составить протокол, но добраться до него сотрудники полиции никак не могут из-за того, что мужчина постоянно находится в разъездах для интервью.
Напомним, что отец погибшей девушки заявил, что велосипедист, которому предъявили обвинение в краже и убийстве, признал свою вину.
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