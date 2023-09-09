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В Каменске-Уральском оштрафовали мать погибшей 16-летней школьницы

14.58 Воскресенье, 10 сентября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском сотрудники полиции привлекли к административной ответственности мать 16-летней школьницы, тело которой нашли в овраге.

Как сообщает телеграм-канал «Плохие новости Каменска-Уральского», на женщину составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Женщине, потерявшей дочь, придется заплатить штраф от 100 до 500 рублей.

Утверждается, что на отца школьницы тоже хотели составить протокол, но добраться до него сотрудники полиции никак не могут из-за того, что мужчина постоянно находится в разъездах для интервью.

Напомним, что отец погибшей девушки заявил, что велосипедист, которому предъявили обвинение в краже и убийстве, признал свою вину.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:12 В МВД пообещали проверить угрожавшего подростку полицейского из Нижнего Тагила
11:51 В екатеринбургском садовом товариществе ночью вспыхнул крупный пожар
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09:59 Явка в первый день выборов в ЕГД составила 11.09%
09:39 В Екатеринбурге на Объездной дороге насмерть разбился мотоциклист
08:44 В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка
18:01 Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 10 сентября
17:51 На свердловской трассе после столкновения с мусоровозом погиб водитель Toyota
17:05 Свердловский ЦОН намерен обратиться в СК после сообщений о подкупе избирателей
16:18 На избирательных участках Екатеринбурга не оказалось трафаретов для слепых
15:29 В Екатеринбурге наблюдатель обвинил директора школы в принуждении голосовать
14:56 До конца года в Свердловской области хотят высадить более 105 тысяч деревьев
13:53 В Екатеринбурге на ЖБИ жестоко избили мужчину
13:05 На выборах в ЕГД проголосовало больше половины из заявившихся на ДЭГ
12:01 В Екатеринбурге женщина сфотографировала бюллетень с паспортом «соседа»
11:25 В Екатеринбурге молодых людей возле школы №105 заподозрили в агитации
10:55 В Верхней Пышме сгорело летнее кафе
10:08 В крови погибшей школьницы из Каменска-Уральского обнаружили высокое содержание кофеина
09:16 В Свердловской области стартовало двухдневное голосование по 11 избирательным компаниям
21:28 На Западной улице Артёмовского иномарка покорёжила российский автомобиль
21:06 В Новый год жители Нижнего Тагила будут водить хороводы среди русских букв
20:13 Три сотни человек съедутся в Екатеринбург для обсуждения экологии водных объектов
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